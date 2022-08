Rosja użyła zabronionej broni w Ukrainie. "To najstraszniejsze fajerwerki"

Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać użycie przez Rosjan na linii frontu niezwykle groźnej broni fosforowej. Wydarzenie to nazwali: najstraszniejszymi fajerwerkami. - Broń fosforowa to amunicja zapalająca, która powoduje pożary. W przypadku bezpośredniego kontaktu z człowiekiem powoduje ogromne rany i cierpienie. Ta broń ma na celu zadawać dodatkowy ból, nawet w trakcie zabijania, co samo w sobie jest przez międzynarodowe konwencje zabronione - wyjaśniał kilka miesięcy temu w programie WP Newsroom gen. prof. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. - Można atakować wroga, ale nie należy zadawać mu dodatkowego, niepotrzebnego cierpienia. Ta broń nie działa dodatkowo taktycznie czy operacyjnie, ona powoduje dodatkowy, ogromny ból – dodał ekspert.