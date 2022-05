Rosja uzupełni braki sprzętu na Białorusi? "W Donbasie byłby w ciągu dwóch dni"

W wojnie z Ukrainą Białoruś nie bierze bezpośredniego udziału, jednak Rosja korzysta z terytoriów tego kraju. To m.in. stamtąd rosyjskie wojska prowadziły szturm na tereny na północ od Kijowa. Według licznych doniesień, Moskwa miała naciskać na to, by Mińsk zaangażował swoje wojska w wojnę, jednak sprzeciwiali się temu Białorusini, w tym także żołnierze. We wtorek w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że Rosja przeniosła dywizję operacyjno-taktycznych systemów rakietowych Iskander-M do obwodu brzeskiego na Białorusi w odległości ok. 50 km od granicy z Ukrainą. Informację przekazał Sztab Generalny Ukraińskiej Armii, który podkreślił, że rośnie zagrożenie atakami rakietowymi i powietrznymi na ukraińskie obiekty z Białorusi.