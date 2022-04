Tak Rosja unika sankcji. Pomaga Syria

"Należy się spodziewać rosyjskich prób uchylania się od sankcji"

- Nikt z tego nie powinien nikogo dziwić. Rosjanie już dawno zaczęli traktować Syrię jako teatr, z którego można czerpać dochody, a nie je wydawać. Te niekorzystne pożyczki są całkowicie zgodne z tym podejściem. I nic Assad nie może na to poradzić – militarna słabość jego reżimu sprawia, że ​​jest całkowicie zależny od rosyjskiego wsparcia – powiedział "New Lines" pułkownik Joel Rayburn, były zastępca wysłannika USA do Syrii.