Rosja ukarze uciekinierów. Duma pracuje nad ustawą

Od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę liczni obywatele Rosji opuścili swoją ojczyznę. Wiele osób wyjechało między innymi do Gruzji, kiedy we wrześniu do wojska powołano do 300 tys. rezerwistów. "To słuszne, by likwidować korzyści tym, którzy opuścili Federację Rosyjską i wprowadzić dla nich podwyższoną stawkę podatkową" - napisał Wołodin. Dodał: "Pracujemy nad zmianą prawa w tym zakresie".