Rosja uderzyła w Kijów. Fala uderzeniowa uszkodziła świątynię

Ks. Wyszkowski wyjaśnił, że podczas porannej mszy, w której uczestniczyło około 20 wiernych, wszyscy przebywali w kaplicy w podziemiach kościoła. - To jest nasz schron. Korzysta z niego także szkoła, która znajduje się w sąsiedztwie; uczniowie przychodzą tutaj podczas alarmów - podkreślił.

Eksplozja nie uszkodziła stojącego obok kościoła pomnika Juliusza Słowackiego, choć tuż przed nim znaleziono kawałki powyginanej, srebrzystej blachy. - Wygląda to jak obicie wież kościelnych, ale nie mam pewności. Poczekamy na strażaków, oni to ustalą - powiedział proboszcz.

Kościół św. Mikołaja to neogotycka świątynia rzymskokatolicka, znajdująca się w centrum Kijowa przy ul. Wełykiej Wasylkiwskiej 75. Budowla powstała w latach 1899–1909 według projektu Władysława Horodeckiego. Kościół służył katolickiej społeczności Kijowa do 1936 roku, gdy władze sowieckie zamknęły go i przeznaczyły na cele gospodarcze.