Rosja uderzy na Polskę? Ppłk Płatek ocenia scenariusze

- Polska ma za dużą głębię operacyjną, więc "wejście" w Polskę to jest wariant najbardziej czarnego scenariusza. Bardziej prawdopodobne, że, jeśli dojdzie do jakieś inwazji lądowej, będzie to wejście na republiki bałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia - bo to one mają najniższą głębię operacyjną. Rosja jest w stanie zająć je w ciągu kilku dni - ocenił rozmówca Patrycjusza Wyżgi. Zwrócił również uwagę na to, że w tych państwach znajdują się ogromne mniejszości rosyjskie, czyli potencjalni dywersanci. Z kolei retoryka ochrony mniejszości narodowych była już przez Rosję wykorzystywana np. w przypadku ataku na Krym.