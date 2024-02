Niepokojące słowa Putina. "Zaczyna obwiniać Polskę"

Co więcej - w jego ocenie – "Putin zaczyna mieć obsesję na punkcie Polski". - Sądzę, że zaczyna obwiniać Polskę o to, że Ukraina nie została podbita, że Ukraina wciąż się broni, że Ukraina otrzymała wsparcie Zachodu, wsparcie Stanów Zjednoczonych, wsparcie wolnego świata i myślę, że obwinia Polskę o to, że skutecznie zmobilizowała społeczność międzynarodową po stronie Ukrainy - ocenił ekspert.