Rosja: tajemniczy samolot bez pasażerów. Celem podróży boeinga jest Wenezuela

Rosja: tajemniczy samolot bez pasażerów. Jak donoszą rosyjskie media, celem boeinga jest Wenezuela.

Rosja – tajemniczy samolot bez pasażerów

Według informacji podanych przez rosyjską gazetę „Nowaja Gazieta”, tajemniczy boeing bez pasażerów poleciał z Moskwy do Caracas . Maszyna wystartowała w poniedziałek 29 stycznia o godzinie 14:00. Chociaż nie posiadała pasażerów, na podkładzie znajdowały się aż dwie załogi. Wiadomo, że był to czarterowy rejs firmy Norwind Airlines, która nigdy wcześniej nie latała do Wenezueli. Samolot boeing 777 jest przewidziany na 500 pasażerów, więc zdaniem gazety, w praktyce mógłby zabrać taką liczbę ludzi z Wenezueli. O tym, że obecność dwóch załóg może wskazywać na to, iż po przybyciu do Wenezueli samolot uda się w drogę powrotną, sugerował portal Fontanka.ru.

Rosja – samolot bez pasażerów zainteresował media

Lot tajemniczego samolotu przykuł uwagę mediów również w świetle doniesień zachodnich agencji dotyczących obecności w Wenezueli rosyjskich najemników. Zdaniem agencji Reutera, ich zadaniem było wzmocnienie ochrony popieranego przez Kreml prezydenta, Nicolasa Maduro. Kontyngent najemników miał przylecieć do Wenezueli krótko przed rozpoczęciem antyrządowych protestów. Jak podają media, do stolicy Kuby, Hawany, Rosjanie mieli dotrzeć dwoma czarterowymi samolotami. Stamtąd przetransferowano ich rejsowymi lotami do Wenezueli. Radio Swoboda powiązało tą misję z lotem rosyjskiego samolotu specjalnego IŁ-96, który 19 stycznia udał się z Moskwy do Senegalu, aby następnie 23 stycznia wylecieć kolejno do Paragwaju i w stronę Hawany. Zdaniem radia maszyna miała lądować jeszcze dwa razy. Padło również przypuszczenie, iż leciała kolejno do Caracas i Hawany, a następnie ponownie w kierunku stolicy Rosji.

Moskwa zaprzeczyła jednak doniesieniom o ochronie Maduro. Zdaniem rzecznika Kremla, Dimitrija Pieskowa, publikacja nt. najemników i lotu Iła-96 należą do „sfery teorii spiskowych”.