Rosja szykuje zmasowany atak. "Jak ZSRR w II wojnie światowej"

- Rosja już przeprowadziła zaciąg i szkoli żołnierzy, którzy mogą zostać zaangażowani do masowych ataków piechoty - przekazał Podolak w niedzielę w pisemnym wywiadzie dla "New York Timesa". To, jak podkreślił, jedno z możliwych zagrożeń dla Ukrainy w czasie tej zimy. Dodał, że Kijów nie widzi sygnałów, które wskazywałyby na to, że Putin dąży do zakończenia wojny.