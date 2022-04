Rosja szykuje pułapkę na Ukrainę? "Chcą otoczyć wojska w Donbasie"

- Armia ukraińska odwodów dotychczas nie posiadała i zużyła wojska operacyjne na szerokim froncie obrony kraju, który miał ok. 3 tys. km. Jeżeli wojska rosyjskie zostaną wykrwawione w bitwie donbaskiej przez uporczywą i dobrze zorganizowaną obronę przeciwpancerną, to ich ofensywa ugrzęźnie i zostanie zatrzymana. Wtedy odwody armii ukraińskiej mogą wykonać uderzenie i przejść do kontrofensywy polegającej na rozbiciu wojsk rosyjskich na skrzydłach, które zmierzały do okrążenia od Charkowa w kierunku Ługańska. A może posunąć się dalej i wypchnąć Rosjan pod granicę do stanu sprzed 2014 r. Nie wiemy jednak, jaką siłą sprawczą dysponują ukraińskie odwody. Wiemy, że Rosjanie chcą przeciwuderzenie Ukrainy osłabić i odwrócić uwagę od Donbasu na kierunku chersońsko-nadniestrzańskim. Armia ukraińska nie powinna się nabrać, bo Rosjanie nie mają sił, żeby przeprowadzić ofensywę w kierunku Naddniestrza – puentuje gen. Leon Komornicki.