Rosja. Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej zaatakowana paralizatorem

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych donosi, że przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Rosji Ełła Pamfiłowa została zaatakowana paralizatorem. Do incydentu doszło w jej domu na terenie okręgu miejskiego Istry w obwodzie moskiewskim.

Centralna Komisja Wyborcza podaje, że zamaskowany napastnik wtargnął do domu Pamfiłowej przez okno, zaatakował przewodniczącą komisji, po czym zbiegł. Ełła Pamfiłowa nie odniosła poważnych obrażeń i obecnie uczestniczy w międzynarodowej konferencji w Moskwie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji wszczęło w tej sprawie śledztwo z artykułu dotyczącego rozboju. Sprawcy grozi od 7 do 12 lat więzienia.

Do incydentu doszło na dwa dni przed wyborami różnego szczebla w wielu regionach Rosji. 8 września odbędą się m.in. wybory 19 szefów regionów Federacji Rosyjskiej, wybory do 13 regionalnych parlamentów i wybory do Moskiewskiej Rady Miejskiej.