"Rosja sprowadziła wojnę do Europy". Takiej groźby nie było od lat

Odniosła się do raportu na temat poprawy gotowości Unii w sferze cywilnej i wojskowej, przygotowanego przez byłego prezydenta Finlandii Sauliego Niinistö i przekazanego Komisji Europejskiej. - Gotowość musi być zasadniczą postawą we wszystkim, co robimy, tak na poziomie poszczególnych państw, jak i UE - podkreśliła na konferencji "Hanaholmen".