Rosja skarży się do OBWE. Zarzuca Ukrainie "torturowanie rosyjskich żołnierzy"

Jeden z nich dotyczył śmierci trzech cywilów na drodze z Doniecka do Gorłówki 22 lutego tego roku, zaledwie dwa dni przed inwazją Rosji na Ukrainę. Według władz separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej za ich śmierć odpowiadały ukraińskie służby. To one miały podłożyć minę na poboczu drogi. Ich celem miał być pojazd wojskowy. Mieli jednak popełnić błąd i śmierć ponieśli cywile.