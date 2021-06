Rosja. Jest decyzja sądu ws. Nawalnego. Musi się liczyć z dodatkowymi restrykcjami

Eksperci: status więźnia "skłonnego do ucieczki" to forma presji

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny status więźnia "skłonnego do ucieczki" otrzymał już w areszcie Matrosskaja Tiszyna w Moskwie, do którego trafił na początku tego roku, tuż po przylocie z Niemiec na moskiewskie lotnisko. Po przeniesieniu Nawalnego do kolonii karnej w Porkowie, tamtejsza administracja nie zmieniła mu tej kategorii.