Rosja prosiła Turcję o pomoc w omijaniu sankcji? Wyciekł oficjalny dokument

Według dokumentu, Rosja zwróciła się o to, by umożliwić jej zakup udziałów w tureckich rafineriach i instalacjach naftowych, co potencjalnie pozwoliłoby na ukrywanie pochodzenia eksportowanej rosyjskiej ropy. Moskwa chce też, by tureckie banki państwowe pozwoliły na otworzenie u siebie kont korespondencyjnych dla objętych sankcjami banków rosyjskich, a także o pozwolenie na działalność rosyjskich firm w tureckich specjalnych strefach ekonomicznych.