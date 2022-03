Rosja próbowała osłabić Litwę. Mocne słowa szefa dyplomacji USA

Blinken oświadczył, że Rosja zdecydowała się na inwazję na Ukrainę "bez jakiejkolwiek prowokacji". - Bardzo ważne jest, by ludzie zrozumieli, jaka jest naprawdę stawka w tej sytuacji. To wszystko wychodzi zdecydowanie poza samą Ukrainę, nawet poza same państwa bałtyckie i Europę - mówił.