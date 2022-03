Niemcy. Służby: grożą nam akty dywersji

"Chcą wbić klin w nasze społeczeństwo"

Cel agentów to zbieranie informacji o politykach i szefach firm krytykujących Rosję i wysyłanie tych danych na Kreml. Inny cel to wprowadzanie niepokoju wśród "zwykłych obywateli". Zdaniem Sebastiana Fiedlera (SPD), Putin pozwoli swoim szpiegom "zrobić wszystko, co w ich mocy, aby wbić klin w nasze społeczeństwo", nie stroniąc nawet od brutalnych morderstw.