Negocjator Ukrainy: Jesteśmy otwarci na inne modele niż NATO

Ukraina dąży do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, czemu sprzeciwia się Moskwa. - Odpowiedź, jaką otrzymujemy od krajów członkowskich Sojuszu, jest taka, że nie są one gotowe nawet do dyskusji na temat przyjęcia nas do NATO. Nie przez najbliższe pięć czy dziesięć lat - powiedział negocjator David Arakhamia w komentarzu opublikowanym na stronie internetowej Fox News.