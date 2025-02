"(Ten sarkofag - red.) został zbudowany przez Ukrainę wraz z innymi krajami Europy i świata, wraz z Ameryką - wszystkimi, którzy są zaangażowani w prawdziwe bezpieczeństwo ludzkości. Jedynym krajem na świecie, który atakuje takie miejsca, okupuje elektrownie jądrowe i prowadzi wojnę bez względu na konsekwencje, jest dzisiejsza Rosja . To zagrożenie terrorystyczne dla całego świata" - napisał Wołodymyr Zełenski.

"Rosja pręży muskuły". Atak na Czarnobyl to nie jest ostatnie słowo

Do ataku doszło dochodzi, gdy w Niemczech ma rozpocząć się w piątek 61. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa - za kulisami trwają rozmowy ws. zakończenia wojny w Ukrainie. W ostatnich dniach Donald Trump odbył rozmowę z Władimirem Putinem, po której dyktator z Moskwy zaproponował nawet prezydentowi Stanów Zjednoczonych spotkanie w cztery oczy.

Zagrożenie z Rosji. Gen. Skrzypczak: Panowie, weźcie się do roboty

"Przygotowanie pozycji wyjściowej w negocjacjach"

- Czy Putin tym atakiem na Czarnobyl śmieje się Trumpowi w twarz? Nie sądzę. Rosja wykorzystuje sytuację. Pręży muskuły, pokazuje swój groźny charakter i możliwości. To oczywiście nie powinno mieć miejsca, bo wszyscy wiemy, jakie znaczenie dla opinii międzynarodowej ma Czarnobyl. To jest pewien symbol, ale jest, jak jest - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Bogusław Pacek, który w przeszłości pełnił m.in. funkcję doradcy NATO ds. reformy wojskowego systemu edukacyjnego Ukrainy.

Zdaniem gen. Packa, w najbliższym okresie należy się spodziewać kolejnych takich ataków ze strony Rosji. - Traktuję to jako przygotowanie pozycji wyjściowej w negocjacjach , która ma być z perspektywy Moskwy jak najkorzystniejsza. Trzeba się spodziewać nieustępliwej postawy Putina i jego wojsk - ocenia.

USA rozważają wysłanie wojsk do Ukrainy w obliczu braku porozumienia z Rosją

- Ze strony Ukrainy też trwa walka o jak najlepszą pozycję w negocjacjach. Ta rzeka krwi, która płynie pod wieloma ukraińskimi miejscowościami w ostatnich tygodniach, to najlepszy dowód. Ukraińcy walczą o to, aby przystąpić do negocjacji jako państwo zasługujące na szacunek - dodaje rozmówca Wirtualnej Polski.