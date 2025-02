USA rozważają wysłanie wojsk do Ukrainy w obliczu braku porozumienia z Rosją

- Są gospodarcze narzędzia nacisku i są oczywiście wojskowe narzędzia nacisku, a opcja wysłania wojsk do Ukrainy "pozostaje na stole" - powiedział Vance.

Wywiad z Vance'em został przeprowadzony po rozmowach telefonicznych prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump poinformował, że obaj liderzy wyrazili gotowość do osiągnięcia pokoju. W tym kontekście słowa Vance’a stanowią "najsilniejsze jak dotąd poparcie z kręgu Trumpa" dla Kijowa.

Wiceprezydent odniósł się także do słów ministra obrony USA Pete Hegseth'a, który oświadczył w Brukseli, że powrót Ukrainy do granic sprzed 2014 roku jest "nierealistycznym celem", a przystąpienie do NATO "nierealne". Przyznał, że trwały pokój na Ukrainie musi obejmować solidne gwarancje bezpieczeństwa, lecz nie zapewnią ich siły amerykańskie.