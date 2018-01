Rosja potwierdza stratę żołnierzy w Syrii, ale nie samolotów. Zaprzeczenie słów Putina

Rosja przyznała się do serii bolesnych ciosów zadanych jej w Syrii. Moskwa potwierdza śmierć 4 żołnierzy, choć dementuje informacje o stracie aż 7 samolotów. Wcześniej prezydent Władimir Putin chwalił się sukcesem syryjskiej interwencji.

Napastnicy podważyli słowa Putina

Zaskakujące jest, że do tej pory nikt nie przyznał się do ataku ani nie udostępnił zdjęć. Często więcej niż jedna organizacja przyznaje się do "udanej operacji". We współczesnej wojnie propaganda jest równie ważna jak skuteczność na polu walki. Dlatego napastnicy niemal zawsze mają przy sobie kamery.