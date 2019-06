Rosja. Polak skazany za szpiegostwo, trafi na 14 lat do kolonii karnej

Polski obywatel został we wtorek skazany za szpiegostwo. Ma spędzić 14 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Powód? Mężczyzna próbował przewieźć do Polski części do systemów rakietowych S-300.

Polak skazany w Rosji za szpiegostwo (Shutterstock.com)

O sprawie informuje agencja TASS. Skazany nazywa się Marian Radzajewski. Tajny proces ruszył 10 czerwca.

Rosyjska agencja podaje, że Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała Polaka na "gorącym uczynku", gdy próbował dokonać transakcji.

"Cudzoziemiec poszukiwał możliwości uzyskania tajnych części zestawu rakietowego S-300 w celu ich późniejszego nielegalnego wywiezienia do Polski" - można przeczytać w oświadczeniu FSB. Według nich, zatrzymany "działał w interesach polskiej organizacji będącej czołowym dostawcą narodowych sił zbrojnych i służb specjalnych".

Wyrok nie jest prawomocny. Strony mogą się od niego odwołać.