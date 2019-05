Rosja pokrzyżowała plany USA w Wenezueli. Maduro jest bezpieczny, dopóki popiera go armia

Amerykanie są wyraźnie zawiedzeni rozwojem wydarzeń w Wenezueli. Zamiast odejścia Nicolasa Maduro miejsce miała nieporadna próba puczu. Szyki USA pomieszała Rosja. Moskwa "nie odpuści" Wenezueli. Z kolei Waszyngton nie wyklucza interwencji zbrojnej.

Nic takiego się jednak nie stało. Zaledwie kilkudziesięciu żołnierzy z niebieskimi opaskami na ramionach przeszło na stronę Guaido, a marsze i demonstracje w Caracas i kilku innych miastach Wenezueli nie doprowadziły do odsunięcia od władzy socjalistów i populistów, którzy doprowadzili do ruiny gospodarkę kraju. Polityk sam przyznał, że zbyt mało żołnierzy przeszło na jego stronę, aby przewrót się udał.

Dopóki armia pozostaje w koszarach, dopóty Maduro jest bezpieczny, a ulicami rządzą milicje, często bandy, wiernych reżimowi colectivos. To uzbrojeni mieszkańcy biednych przedmieść i miejscowości, którzy początkowo mieli chronić swoje okolice. Teraz są to często przestępcy i przemytnicy handlujący narkotykami czy porywający ludzi, których działalność jest tolerowana dopóki służą władzy. Kres ich bezkarności może położyć wyłącznie wojsko.

Amerykanie wściekli na Rosjan

Spekuluje się, że prezydent miał wylecieć na Kubę, a więc do kraju, który go wspiera. Nic więc dziwnego, że doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa John Bolton potępił Hawanę i Moskwę w serii pełnych emocji twittów, które wydają się mówić, że "nie tak się umawialiśmy". Teraz Pompeo nie wyklucza nawet użycia siły w Wenezueli, chociaż nadal ma nadzieję, że do tego nie dojdzie.

- To jest nasza półkula – powiedział Bolton reporterem w Waszyngtonie. – Tutaj Rosjanie nie powinni się mieszkać. To jest błąd z ich strony. To nie doprowadzi do poprawy relacji.