Zbrojne powstanie w Wenezueli. Juan Guaido zapowiada "Operację Wolność"

Uznawany przez Zachów tymczasowy prezydent Wenezueli Juan Guaido oznajmił, że uzyskał wenezuelskiej armii i ogłosił rozpoczęcie "Operacji Wolność", mającej położyć kres rządom prezydenta Maduro.

- Definitywny koniec uzurpacji zaczyna się dzisiaj. Dzisiaj, odważni żołnierze, odważni patrioci, odważni mężczyźni przywiązani do konstutucji przyszli na nasze zawołanie - powiedział Guaido w bazie lotniczej La Carlota w Caracas w otoczeniu żołnierzy.

Wsparcie z USA

"Dla tych oficerów to moment, aby wypełnić swój konstytucyjny obowiązek i obronić prawowitego tymczasowego prezydenta Guaido w jego wysiłku przywracania demokracji" - napisał Rubio na Twitterze. I zaapelował do ludzi reżimu, by przeszli na "właściwą" stronę.