Rosja planuje manewry morskie u wybrzeży Irlandii. "Nie są mile widziani"

Rosja pręży muskuły

Głos w sprawie planowanych przez Rosję manewrów zabrał szef irlandzkiej dyplomacji. - Nie mamy mocy, aby zapobiec temu wydarzeniu, ale z pewnością dałem jasno do zrozumienia rosyjskiemu ambasadorowi w Irlandii, że nie jest to mile widziane. To nie jest czas na zwiększanie aktywności wojskowej i napięcia - powiedział Coveney.