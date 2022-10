Rosja państwem terrorystycznym? Polscy politycy za, ale działań brak

- Samodzielny gest Polski niewiele by zmieniał. Lepiej to robić w większej grupie, by miało to rzeczywisty skutek. Droga od gestu politycznego do realnych działań jest długa. Logiczną konsekwencją byłoby obniżenie poziomu kontaktów dyplomatycznych i kolejne sankcje. Nie wiem, czy jest w tej chwili klimat w Europie, żeby to zrobić. Niemcy i Francja żyją iluzją, że można nakłonić Rosji do powstrzymania tego konfliktu. Dodatkowo cała kwestia terroryzmu jest w prawie międzynarodowym dość nieostra - mówi.