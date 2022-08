Rosja pali gaz w pobliżu Nord Stream 1. "10 mln euro dziennie"

Ambasador Niemiec w Londynie, Miguel Berger, powiedział BBC w piątek (26.08.), że spalanie gazu jest obserwowane od jakiegoś czasu. Jego zdaniem jest to skutek spadku udziału rosyjskiego gazu w zużyciu tego surowca w Niemczech z ponad 50 do około 10 procent, co silnie oddziałuje na rosyjską gospodarkę. "Ponieważ nie mogą sprzedać nigdzie indziej swojego gazu, muszą go palić", powiedział Berger.