Rosja. Masakra w Kazaniu. Wzrosła liczba rannych. Co wiadomo o sprawcy?

Dramat w Rosji. We wtorek 19-letni Ilnaz Galawijew wszedł do budynku gimnazjum nr 175 w Kazaniu, które ukończył kilka lat wcześniej i otworzył ogień do uczniów. Zastrzelił dziewięć osób: siedmiu uczniów i dwóch nauczycieli. Zranił 23 osoby.