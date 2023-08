"Rosja lepsza niż Malediwy". Tańcząca z Putinem Austriaczka znowu narobiła szumu

- Uwielbiam tu mieszkać. Rozumiem ten świat, rozumiałam go, kiedy byłam dziewczynką - powiedziała w wywiadzie dla rosyjskiej agencji TASS Karin Kneissl. - Babcie, jabłka, lato, pływanie w rzece. To dobre życie. Nie potrzebuję Malediwów ani Seszeli. To jest lepsze - dodaje była minister spraw zagranicznych Austrii w latach 2017-2019.