Rosja. Kreml o przyczynach pożaru "jednostki głębinowej". Zginęło w nim 14 marynarzy

Pożar na tajemniczej rosyjskiej "jednostce głębinowej" pochłonął 14 ofiar. Rosjanie nie podają szczegółów dotyczących tego wypadku, zasłaniając się tajemnicą państwową. Kreml potwierdził jednak pośrednio, że był to miniokręt podwodny o napędzie atomowym.

- Co z reaktorem atomowym? - zapytał prezydent Putin.

Szef resortu obrony zapewnił także, że jednostka po niezbędnych naprawach wróci do służby.

W środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że "część danych o pożarze, w którym zginęło 14 marynarzy jednostki głębinowej, stanowi tajemnicę państwową". - Nie będą one podane do wiadomości publicznej - podkreślił.

Rosyjska armia jest oszczędna w udzielaniu informacji na temat tego incydentu. Nie wiadomo, gdzie dokładnie do niego doszło - resort obrony podał jedynie, że na wodach terytorialnych. Nie wiadomo też, ile osób było na pokładzie "jednostki głębinowej", ani jakiego typu to była jednostka. Wiadomo jedynie, że "załoga" ugasiła ogień, a sam okręt jest obecnie w bazie marynarki wojennej w Siewieromorsku. W mieście tym, położonym nad Morzem Barentsa, znajduje się baza rosyjskiej Floty Północnej.

Oficjalnie jest to jednostka badawcza, nie jest uzbrojona. Jednak, jak twierdzą analitycy, może być ona wykorzystywana do umieszczania systemów podsłuchowych wzdłuż podwodnych linii komunikacyjnych oraz do sabotażu.