Rosja już się nie wycofa? "Putin nie gra w szachy"

- Putin postrzega obecną architekturę bezpieczeństwa jako nieakceptowalną i niebezpieczną dla Rosji. Nieakceptowalne dla niego jest to, że Ukraina zbliża się do Zachodu pod kątem współpracy militarnej, politycznej i ekonomicznej, a sam Zachód jest - zdaniem Putina - Rosji wrogi - mówili Liana Fix i Michael Kimmage z think tanku German Marshall Fund.