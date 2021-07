Rosja grozi Wielkiej Brytanii. „Sugerujemy naszym przeciwnikom się zastanowić”

Popow to zastępca sekretarza rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. W słowach skierowanych do Brytyjczyków nawiązał do incydentu z czerwca. Wówczas należący do Wielkiej Brytanii okręt HMS Defender podpłynął blisko wybrzeży Krymu, który Rosja zaanektowała w 2014 roku. Okręt miał być wtedy ostrzelany przez Rosjan, jednak ministerstwo obrony w Londynie zaprzeczyło tym doniesieniom.