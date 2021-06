Morze Czarne. HMS Defender ostrzelany przez Rosjan? Brytyjczycy zaprzeczają

Wielka Brytania nie uznaje aneksji Krymu przez Rosję

Federacja Rosyjska, po aneksji należącego do Ukrainy półwyspu Krymskiego w 2014 r. uznaje otaczające go wody za swoje wody terytorialne. Wbrew stanowisku Rosji wobec Krymu, społeczność międzynarodowa (łącznie z Wielką Brytanią) nie uznaje aneksji dokonanej przez Rosję i uważa, że wody te ciągle należą do Ukrainy.