Rosja grozi Stanom Zjednoczonym. "Są w zasięgu broni"

- To tchórz i łajdak, który sam nie idzie i nie wysyła swoich dzieci do wojska, ale doprowadza do rozlewu krwi innych - zaatakował Reeda deputowany do rosyjskiej dumy. - Powinien pamiętać, że współczesna Rosja nie jest ofiarą. Rosja sama może się bronić i chronić swoje interesy. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i regiony, które reprezentuje sam Reed, znajdują się w zasięgu rosyjskiej broni - zagroził Szeremet.