Rosja grozi Finlandii. "Będzie odwet"

Putin podpisał dekret

We wtorek Władimir Putin podpisał dekret o środkach odwetowych przeciwko zajęciu rosyjskich aktywów za granicą. Zgodnie z dokumentem w przypadku pozbawienia lub ograniczenia praw do rosyjskiego mienia na terytorium innych państw, wprowadzane będą działania odwetowe. Dotyczyć one mają zarządzania majątkiem na terytorium Rosji, należącym do nieprzyjaznych krajów.