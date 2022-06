Rosja do ataku na NATO poszłaby przez przesmyk suwalski? Generał odpowiada

Granica Polski i Litwy, określana jako przesmyk suwalski to wąski pas, który oddziela Białoruś od Obwodu Kaliningradzkiego. Do także łącznik państw bałtyckich z innymi członkami NATO. To potencjalnie niebezpieczne miejsce w przypadku natarcia Rosjan na kraje należące do Sojuszu Północnoatlantyckiego, choć z taktycznego punktu widzenia jest to obszar trudny do przejścia.