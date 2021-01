Rosja. Brat Aleksieja Nawalnego i jego współpracownicy w areszcie domowym

Cała trójka ma status podejrzanych. Za naruszenie norm sanitarnych grozi im kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie Nawalnego. Na niedzielę zaplanowano protesty w całym kraju

Do zatrzymań doszło przed niedzielnymi protestami w całym kraju, do których nawołują zwolennicy Nawalnego; domagają się oni uwolnienia go z aresztu.