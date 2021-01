Rosja. Brat Aleksieja Nawalnego i jego współpracownicy podejrzani w sprawie karnej

Moskiewska policja zatrzymała brata Aleksieja Nawalnego Olega . To wszystko pokłosie protestów po decyzji o aresztowaniu krytyka Kremla na 30 dni. Razem z Olegiem Nawalnym na 48 godz. zatrzymani zostali również prawnik Fundacji Antykorupcyjnej i sojusznik Aleksieja - Leonid Wołkow, aktywistka Pussy Riot Maria Alochina oraz szefowa rosyjskiego związku zawodowego Sojusz Lekarzy Anastazja Wasiliewa.

Według policji protesty były nielegalne - informuje Associated Press. Oleg Nawalny ma status podejrzanego w sprawie karnej dotyczącej naruszenia ograniczenie dystansu społecznego, który został wprowadzony w związku z pandemią koronawirusa. Reszta również jest podejrzana w tej sprawie. Grozi im od dwóch do pięciu lat. Wołkow jest też oskarżony o namawianie nieletnich do udziału w protestach. Wszczęta została sprawa karna.