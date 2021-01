Rosja. Aleksiej Nawalny aresztowany. Bartłomiej Sienkiewicz: "To jest heroizm"

Aleksiej Nawalny został aresztowany na 30 dni. Decyzję sąd ogłosił w poniedziałek podczas posiedzenia na komisariacie policji w Chimkach. Rosyjski opozycjonista, którego zatrzymano po przylocie do Moskwy, zostanie w areszcie przynajmniej do 15 lutego. - To jest heroizm (…). Nawalny jest człowiekiem niezwykle odważnym, ale ta odwaga jest też dobrze wykalkulowana. Prawda jest taka, że od tej pory za jego życie odpowiada Władimir Putin - mówił w programie WP "Newsroom" Bartłomiej Sienkiewicz, były szef MSW. Podkreślił też, że obawia się o jego życie. - Tutaj są wszystkie niestety scenariusze na stole - stwierdził. Sienkiewicza zapytaliśmy również, czy możliwe jest, aby Nawalny w przyszłości zastąpił Władimira Putina i został prezydentem Rosji. - Jeśli przeżyje, to niewykluczone - dodał.

