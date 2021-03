Romaszewska niewpuszczona na mszę pogrzebową za Jana Lityńskiego. "Akt antypolski"

Zofia Romaszewska nie została wpuszczona na mszę na pogrzebie Jana Lityńskiego. O zdarzeniu poinformował na Twitterze m.in. rzecznik rządu, Błażej Spychalski. "Zofia Romaszewska nie została wpuszczona do Kościoła na mszę świętą pogrzebową za śp. Jana Lityńskiego. Bez komentarza..." – napisał.

- Dotychczas nie było takiego obyczaju w Polsce, żeby zapraszać na pogrzeby, zaprasza się na śluby – mówiła. - Jestem absolutnie wstrząśnięta. To przerażające, co dziś się wydarzyło – dodawała.

Zofia Romaszewska niewpuszczona na pogrzeb Jana Lityńskiego. "Jestem absolutnie wstrząśnięta"

Relacjonowała, że "w kościele siedzieli ludzie, którzy się nie modlili, a premier Mateusz Morawiecki modlił się przed kościołem na chodniku, to niesłychane". Stwierdziła też, że "zaproponowano jej krzesełko, ale się wyniosła". Doradczyni głowy państwa wskazywała również na fakt, że w świątyni były jeszcze wolne miejsca.

Zofia Romaszewska: to jest coś niesłychanego

- Jeszcze w Polsce czegoś takiego nie było. Na pogrzeb nie zaprasza się ludzi, tylko na pogrzeb przychodzą ci, którzy przychodzą. Ja jestem dawną koleżanką i to nawet dosyć bliską pana Lityńskiego z czasów bardzo zamierzchłych, bo późnych lat 70. - powiedziała.

Doradczyni prezydenta oświadczyła, że uznaje to za "akt antypolski". - Żeby nie wpuścić osób, które są reprezentantami najwyższych władz polskich, to jest to coś niesłychanego - dodała.