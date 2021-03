Pogrzeb Jana Lityńskiego. "Zniknął piękny człowiek"

- Byłeś Janku człowiekiem o cudownej wrażliwości! Kumplem po prostu. Teraz spoczniesz na Powązkach Wojskowych obok swoich kolegów: Henryka Wujca, Jacka Kuronia czy Leszka Kołakowskiego - wspominał tragicznie zmarłego Jana Lityńskiego ksiądz Andrzej Luter. - Własną śmiercią można własne życie tylko potwierdzić. I tak myślmy o śmierci Jana. Zniknął piękny człowiek. Ale to nie koniec. Jan żyje w was, najbliższych. Jego droga życia była przepełniona lubieniem ludzi. Tak żył Jan. A my zostajemy tu jeszcze jakiś czas. Do zobaczenia Janku - zakończył ks. Luter.