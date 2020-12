Roman Giertych pozywa Michała Adamczyka. "W tym tygodniu wyląduje jako oskarżony"

"Pewien mecenas, który miał mieć końskie zdrowie, a jednak zemdlał na zawołanie, próbuje teraz przekonać, że kupno willi we Włoszech, defraudacja 92 mln zł i przyjęcie wielomilionowych korzyści finansowych nie mają żadnego znaczenia, bo teraz trzeba zrobić ukraiński Majdan..." - napisał w sobotę późnym wieczorem na Twitterze dziennikarz TVP Michał Adamczyk, nawiązując tym samym do zatrzymania Romana Giertycha.

Giertych dodał jednocześnie, że uzasadnienie do obu wystąpień napisały sądy w Poznaniu, "miażdżąc argumenty prokuratury". "Gdybyś ty Adamczyku w mateczniku siedział, to by się Mecenas o tobie nie dowiedział" - spuentował.