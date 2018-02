Roman Giertych pozywa Gmyza: pan Cezary rozpoczął przygodę swego życia

Roman Giertych dotrzymał słowa. Przesłał do niemieckiej prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez korespondenta TVP Cezarego Gmyza. Zdaniem adwokata, byłego ministra edukacji, dziennikarz w swoim poście nawoływał do zabicia go.

Roman Giertych pozwał Cezarego Gmyza (PAP, Fot: Marcin Obara)

"Dziś wysyłam do niemieckiej prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez korespondenta TVP, który z terytorium Niemiec (gdzie pracuje) namawiał do zabicia mnie" - poinformował na Twitterze Roman Giertych. "Właśnie pan Cezary rozpoczął przygodę swego życia" - napisał w kolejnym poście.

"Giertych do wora, wór do jeziora" - tak w grudniu ubiegłego roku korespondent TVP w Berlinie skomentował wpis Giertycha na Twitterze, w którym były wicepremier wyraził zdziwienie, że TVP obraziła się, "że w reklamie książki pt. 'Kroniki Dobrej Zmiany' nazwaliśmy Kurskiego kłamcą". "Ja nie obrażam się, gdy ktoś mi mówi, że jestem wysoki" - napisał wówczas Giertych.

Giertych od razu zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury.