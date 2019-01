Roman Giertych o ataku na Pawła Adamowicza podczas Finału WOŚP. "Nie mogę spać"

"Dziś w nocy wszyscy modlimy się o zdrowie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza" - napisał w mediach społecznościowych Roman Giertych. Przyznał, że "ciągle rozmyśla" o sprawie z 2018 roku - bandytów, którzy narazili życie i zdrowie rodziny Donalda Tuska.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz jest w ciężkim stanie. Został raniony nożem, kiedy stał na scenie WOŚP tuż przed światełkiem do nieba. Napastnikiem okazał się 27-latek, który miał wcześniej problemy z prawem. Roman Giertych postanowił odnieść się do sprawy na Facebooku.

We wpisie, który przywołuje, pytał: "Czy Polska to jest kraj, gdzie jeszcze stosuje się prawo? Czy też, aby podlegać ochronie policji, należy zapisać się do PiS? Czy włodarze prokuratury i policji mają świadomość, że nie ścigając bandytów, którzy gotowi są kamieniem rzucić w pokój, gdzie mogą przebywać dzieci, ośmielają ich do gorszych przestępstw".