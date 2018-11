Roman Giertych może zostać ministrem sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym w rządzie PO

– Żeby odwrócić wszystko to, co zepsuło PiS, potrzebni będą ludzie waleczni i zdeterminowani – mówi nam w Sejmie rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Dlatego wielu polityków ugrupowania Grzegorza Schetyny widzi w mecenasie Romanie Giertychu przyszłego ministra sprawiedliwości.

Mecenas Platformy

Nasi informatorzy w partii są przekonani, że gdyby doszło do zmiany władzy, a przyszły premier z Platformy Obywatelskiej złożyłby "ofertę" wejścia do rządu Giertychowi, ten by nie odmówił. Warunek jest jeden: teka ministra sprawiedliwości i powierzenie funkcji Prokuratora Generalnego (choć nie do końca wiadomo, czy PO nie będzie chciała rozdzielić oby dwu urzędów).