Roman Giertych komentuje przesłuchanie Donalda Tuska. "Rozjeżdża komisję. Aż mi żal Wassermann"

"Świadka pyta się o fakty, a nie odczucia. Kolejne niedouczenie poseł Wassermann" - to jeden z ostrych komentarzy Romana Giertycha. Mecenas Donalda Tuska na bieżąco komentuje przesłuchanie byłego premiera przez komisję ds. Amber Gold.

Posłanka PiS, która właśnie przegrała wybory na prezydenta Krakowa, pytała go m.in. o znajomość zapisów ustaw. Przewodniczący Rady Europejskiej sugerował, że każdy może je samodzielnie odnaleźć i nie trzeba akurat jego o to pytać. Jego mecenas Roman Giertych co prawda nie siedzi obok, ale śledzi wszystko, co się dzieje na sali i komentuje to w mediach społecznościowych .