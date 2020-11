Roman Giertych i śledztwo PiS. Bogdan Święczkowski o nowych zarzutach

- Kuriozalne orzeczenia sądów dotyczące braku zastosowania środków zapobiegawczych wobec podejrzanych utrudniają postępowanie, ale go nie uniemożliwiają i nie powstrzymają - powiedział pierwszy zastępca prokuratora generalnego Bogdan Święczkowski w rozmowie z "Rzeczpospolitą", pytany o "przegrane starcie" z Romanem Giertychem.

Dodał, że - trzymając się konwencji sportowej - to prawdziwe starcie nastąpi w sądzie, kiedy dojdzie do procesu.

Bogdan Święczkowski w wywiadzie dla "Rz" powiedział też, że to "ważne dokumenty"zabezpieczone we włoskiej willi żony Romana Giertycha.

- Zabezpieczone dokumenty, w tym w wersji elektronicznej, jednoznacznie wskazują na sprawstwo głównych podejrzanych, Romana G. i Ryszarda K. - powiedział, zapowiadając, że "postawienie kolejnych zarzutów to kwestia nieodległego czasu".

Roman Giertych odpowiada: prokuratura stawia się ponad sądami

W odpowiedzi Giertych napisał w mediach społecznościowych, że to dobrze, że Święczkowski udzielił tego wywiadu, bo "przynajmniej wiadomo, że to on odpowiada za nielegalne pozbawienie wolności 12 osób".