Rolniczka ujawniła aferę z tuczeniem świń. Teraz sama jest oskarżona

Świnki miały być chore, agresywne, od salmonelli dostawały biegunki. Ratowano je nielegalnym antybiotykiem, aby tylko nadawały się rzeźni. O takich kulisach hodowli świń przeciętni zjadacze parówek i szynki woleliby nigdy się nie dowiedzieć. Tymczasem główny przedmiot sprawy, czyli stado ponad 600 świń zostało już najprawdopodobniej zjedzone przez konsumentów.

Horror w chlewie. Staraliśmy się ratować świnie

Jak mówi rolniczka, niewiele to pomogło, w wyniku chorób zdechło 100 świń, reszta pojechała do rzeźni. - Na ubój odbierano zarówno zdrowe, jak i chore zwierzęta. Niektóre nie miały siły, aby wejść na samochód - opowiada pani Ewa.

Świnie zjedzone, rolniczka bankrutem

W zasięgu prokuratury pozostała więc pani Ewa, a także dostawca karmy i miejscowy technik weterynarii. To im przedstawiono zarzuty naruszenia prawa farmaceutycznego. Według śledczych to właściciel gospodarstwa odpowiada ostatecznie za to, co jest podawane zwierzętom. 11 września odbyła się pierwsza rozprawa rolniczki. Kolejna jest planowana w październiku.