Rolnicy zatrzymani za znieważenie posła PiS. Protest Agrounii pod komendą policji

Ustawa o ochronie zwierząt. Rolnicy piętnują polityków PiS

Rolnicy zatrzymani. Agrounia: poseł to odczuje

Zatrzymanym grozi do roku więzienia. Dwie osoby przyznały się do winy. Sprawą zajmie się sąd. Mateusz Kacperkiewicz, jeden z protestujących uważa, że to działanie mające na celu zastraszyć rolników. Twierdzi, że policjanci pilnowali domu posła nawet w momencie, gdy wyszło rozporządzenie o zamknięciu cmentarzy. Agrounia w mediach społecznościowych ostro komentuje sprawę. Kolejny raz mówi o "zdradzie" i zapowiada, że "nie odda ludzi, a poseł też to odczuje".