Rolnicy podpisali porozumienie z ministrem Telusem. "Mamy żal do rządzących"

Jak podkreśla, w podpisanym porozumieniu jest m.in. kwestia pomocy dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 300 ha. - To jest już jakiś sukces - mówi Wiesław Gryn. - Będziemy mieli wyższe dopłaty do zboża od 15 kwietnia, nie satysfakcjonuje nas natomiast dopłata za wcześniejsze - od grudnia do 15 kwietnia. Tu jest trochę taki protokół rozbieżności, bo powinny być jednakowe dopłaty, to będzie dzielić rolników. Ale już nie chcemy tego przeciągać dalej w czasie, bo do żniw jest coraz bliżej, a my musimy opuścić magazyny - tłumaczy w rozmowie z WP.